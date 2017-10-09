Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду Талеру

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имя лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую часто называют "Нобелевской премией по экономике". 49-я премия присуждена американскому экономисту Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ричард Талер родился 12 сентября 1945 г., является профессором поведенческой науки и экономики в Школе бизнеса Бут при Чикагском Университете. Наибольшую известность Талер получил как один из теоретиков поведенческих финансов, сотрудничавший с Дэниелом Канеманом (лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года).

Талер - автор так называемой "теории подталкивания" ("управляемого выбора"). Ученый сформулировал понятие "либертарианский патернализм" – стратегию, ориентированную на то, чтобы сподвигнуть человека к оптимальному выбору, продиктованному разумом, а не чувствами или сиюминутными желаниями.

Объявлением победителя в области экономики завершается "Нобелевская неделя"-2017.

В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году.