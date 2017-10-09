Министр образования и науки Левон Мкртчян отправился в Брюссель

По приглашению комиссара Европейской комиссии по вопросам исследований, науки и инноваций Карлоса Молдаша 9-10 октября в Брюсселе находится министр образования и науки Армении Л. Мкртчян. Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, цель встречи – обсуждение реализации в Армении программ, проводимых под эгидой Horizon 2020 Policy Support Facility» в рамках “Соглашения об участии в программе ЕС Horizon 2020 между правительством РА и Европейской комиссией”.

Рамочная программа Horizon 2020 осуществляется в Армении с 2014 г и будет продолжена до 2010 г. Участие Армении в Программе может способствовать научным группам, действующим в вузах и научных учреждениях в интеграции в европейское исследовательское пространство, сделает их непосредственными участниками и исполнителями проводимых на всемирном уровне исследований, а также исследований, посвященных решению современных гуманитарных вызовов.