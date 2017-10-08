В  селе Атис сгорело 600 тюков  кормов

7 октября в 23:34 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Атис (Котайкская область) недалеко от школы, во дворе дома горят корма.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, огонь был купирован в 01:40 часов, потушен – в 06:35.

Сгорело 600 тюков кормов.