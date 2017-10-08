Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

В  селе Атис сгорело 600 тюков  кормов


7 октября в 23:34 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что  в селе Атис (Котайкская область) недалеко от школы, во дворе  дома горят корма.   

На место выехал боевой расчет. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, огонь был купирован в 01:40 часов, потушен – в 06:35.   

Сгорело  600 тюков  кормов.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации