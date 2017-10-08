В северных областях Армении ожидаются кратковременный дождь и гроза

9 и 13 октября в Армении ожидается погода без осадков. 10-12 и 13 октября ночью преимущественно в северных областях ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

8-9 октября температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 9 и 13 октября ожидается погода без осадков. 10-12 октября возможен кратковременный дождь и гроза.