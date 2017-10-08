Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

В северных областях Армении ожидаются кратковременный дождь и гроза


9 и 13 октября  в Армении ожидается погода без осадков. 10-12 и 13 октября ночью  преимущественно в северных областях ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с. Во  время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.

8-9 октября  температура  воздуха повысится на 2-3 градуса.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване  9 и 13 октября  ожидается погода без осадков. 10-12 октября  возможен кратковременный дождь и гроза.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации