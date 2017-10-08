Турнир им. Степана Саркисяна  в этом году собрал хороший  состав – Араик  Багдадян

Генсекретарь Федерации борьбы РА Араик Багдадян считает, что турнир им. Степана Саркисяна в этом году собрал хороший состав.

«В 22-м турнире им.Степана Саркисяна хоть и было немного команд, зато качество было на высоте. Сборная России представила спортсменов второго и третьего номера. Осетия также представила отдельную команду, а Грузия представила 35 спортсменов. Этот турнир – прекрасный повод для воодушевления молодых спортсменов», - как передает Арменпресс, сказал Багдадян.

В этом году в турнире участвовали 100 борцов из 5 стран – Армении, России, Украины, Болгарии и Грузии.