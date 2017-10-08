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Турнир им. Степана Саркисяна  в этом году собрал хороший  состав – Араик  Багдадян


Генсекретарь Федерации борьбы  РА  Араик  Багдадян считает, что турнир им. Степана Саркисяна  в этом году собрал хороший  состав.

«В 22-м турнире им.Степана Саркисяна хоть и было немного команд, зато качество было на  высоте. Сборная России представила спортсменов второго и третьего номера. Осетия  также представила отдельную команду, а Грузия  представила 35 спортсменов. Этот турнир – прекрасный  повод для воодушевления  молодых спортсменов», - как  передает Арменпресс, сказал Багдадян.

В этом году  в  турнире  участвовали 100 борцов  из 5  стран – Армении, России, Украины, Болгарии и Грузии.



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