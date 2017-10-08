В  Хндзореске  властвовали  песни и танцы – в РА  впервые широко отметили день Полководца

7 октября в Хндзореске был праздник. В дивном горном уголке Армении властвовали песня и танец. Впервые Хндзореск с таким размахом отметил день Полководца.

Праздник начали барабанщики и зурначи, расположившиеся по всей длине висячего моста. Затем у могилы полководца Мхитара состоялась церемония присяги молодых курсантов, которые также возложили цветы к мемориалу великого воина.

В Хндзореске состоялся также спортивный праздник, в котором могли участвовать все желающие, состязавшиеся в современных и традиционных воинских умениях – стрельба из лука, метание копья, древняя борьба «кохи», пейнт-бол и др. На пришкольном участке был показан спектакль, выступал также этнографический ансамбль «Карин», хор под управлением Арсена Григоряна (Мро) и др.

Весь день присутствующие могли насладиться традиционными, экологически чистыми яствами и вином – свое мастерство показали местные жители под руководством председателя о/о Армянской традиционной кухни Седрака Мамуляна.

Организатор дня Полководца, директор «Шарм холдинг» Карен Казарян сказал, что идея этого праздника родилась у него и его друзей после посещения боевых позиций.

«Хотелось воодушевить наших ребят, и мы с друзьями решили устроить праздник именно в Хндзореске – на родине великого полководца Мхитара. Мы подготовили также небольшой видеофильм, который представим суду зрителей», - сказал он.

Он выразил надежду, что праздник станет традиционным и будет отмечаться ежегодно. «Он важен еще и потому, что это радость – мы поем, танцуем, душа радуется. Пусть они видят, что мы несгибаемы и в любой момент можем дать достойный ответ всем поползновениям», - сказал Казарян.

В рамках праздника выступили и воспитанники военного института им. В.Саркисяна – духовой оркестр выступил у мемориала (хачкара) памяти павших в Великой Отечественной и Арцахской войнах.

Традиционный фестиваль «Дружба», проводимый с 2003г. студсоветом ЕГМУ и Молодежным фондом РА, в этом году немного изменил формат, чтобы дать возможность иностранным студентам из 26 стран не только изнутри познакомиться с культурой Армении, но и представить культуру своих народов.

Праздник в Хндзореске завершился гала-концертом, в котором выступили Шушан Петросян, Арсен Григорян (Мро), Государственный ансамбль танца. На концерте присутствовал глава государства Серж Саргсян, которого сопровождали министр обороны Виген Саркисян, министр ЧС Давид Тоноян, губернатор Сюника Ваге Акопян.

До этого президент посетил могилу полководца Мхитара, возложил цветы, почтив память великого спарапета.