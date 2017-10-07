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Президенты Армении и Азербайджана готовы возобновить переговоры – заявление Минской группы


Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов(Россия), Эндрю Шефер(США), Стефан Висконти (Франция)  и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик выступили с заявлением по итогам регионального визита и встреч с  президентом Армении Сержем Саргсяном  в Ереване и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Отмечается, что целью встреч с главами государств было завершение подготовки к предстоящей встрече президентов Армении и Азербайджана – в том числе  и уточнение возможных тем обсуждения.

«Оба президента подтвердили свою готовность возобновить переговоры с целью достижения мирного урегулирования конфликта. Информация о предстоящем саммите будет предоставлена соответствующими сторонами в ближайшем будущем», - как  передает Арменпресс, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



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