Премьер-министр Армении принял вице-президента компании Samsung

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял вице-президента компании Samsung Сынга Сика Чоя (Seung Sik Choi). Собеседники обсудили вопросы, касающиеся запланированных в Армении ИТ-проектов.

Чой отметил, что работы, направленные на успешную реализацию проектов, продолжаются, и их целью является внедрение в армянский рынок инновационных предложений.

Карен Карапетян приветствовал инициативы Samsung и выразил готовность правительства поддержать их реализацию.

На встрече также была затронута возможность реализации компанией Samsung других программ.