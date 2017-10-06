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Премьер-министр Армении принял вице-президента компании Samsung


Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял вице-президента компании Samsung Сынга Сика Чоя (Seung Sik Choi). Собеседники обсудили вопросы, касающиеся запланированных в Армении ИТ-проектов.

Чой отметил, что работы, направленные на успешную реализацию проектов, продолжаются, и их целью является внедрение в армянский рынок инновационных предложений.

Карен Карапетян приветствовал инициативы Samsung и выразил готовность правительства поддержать их реализацию.

На встрече также была затронута возможность реализации компанией Samsung других  программ.



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