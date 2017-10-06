Президент Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ 

Президент Армении Серж Саргсян 6 октября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шеффера (США), а также личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече были обсуждены возможности продвижения процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы организации встречи президентов Армении и Азербайджана, а также коснулись ситуации в зоне конфликта.

Участники встречи отметили важность верности сторон обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта в переговорном процессе.