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Камера сняла расстрел бизнесмена в центре Москвы и побег киллера на велосипеде


Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено покушение на бизнесмена Арсена Папазяна в центре Москвы. Судя по кадрам, киллер дождался предпринимателя во дворе, несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

Папазян скончался в больнице.

Покушение на него было совершено днем 5 октября в Банковском переулке. Расследуется уголовное дело об убийстве.



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