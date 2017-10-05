Раненный при покушении в Москве бизнесмен армянского происхождения умер в больнице

Бизнесмен Арсен Папазян, раненный при покушении в центре Москвы, скончался в реанимации. Как сообщает Арменпресс, об этом РБК сообщили источники в правоохранительных органах.

В Первой градской больнице имени Н.И.Пирогова не смогли оперативно прокомментировать информацию о смерти Папазяна.

«Вопросы к главврачу, его сейчас на месте нет», — сказали в больнице.

Как уточнили позднее в Первой градской больнице, Папазян «не проходит» в списке пациентов медучреждения. «По компьютеру он не проходит у нас, у нас нет его», — сказали в больнице.

Неизвестный открыл огонь по 46-летнему Папазяну 5 октября на улице Мясницкая в центре столицы, в 15:30. В бизнесмена, как сообщает источник, выстрелили четыре раза. Мужчину доставили в Первую градскую больницу с двумя проникающими ранениями.

В правительстве Воронежской области опровергли информацию о том, что Папазян являлся лидером армянской диаспоры региона. Об этом в 2006 году писал «Коммерсантъ». «Этот человек [Арсен Папазян] не лидер диаспоры, наверное, путаница возникла из-за созвучия с экс-лидером [«Ани»] Папояном, который ранее возглавлял диаспору», — добавили в аппарате правительства Воронежской области.

По факту покушения на убийство уголовное дело возбудил Следственный комитет. Как сообщают источники, в качестве основной версии рассматривается заказное убийство.