Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Сената Чешской Республики

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию во главе с председателем Сената Чешской Республики Миланом Штехом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что Чешская Республика является одним из основных партнеров Армении в Европе, и Армения заинтересована в расширении и углублении сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Карен Карапетян выразил удовлетворение уровнем армяно-чешского политического диалога. Премьер выразил уверенность в том, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, которое, как ожидается, будет подписано в ноябре в Брюсселе, повысит партнерство Армении с ЕС и странами-членами Евросоюза на качественно новый уровень.

«Хотя по сравнению с 2016 годом в текущем году мы зафиксировали 60-процентное увеличение двустороннего товарооборота, цифры далеки от потенциала, который у нас есть. Надеюсь, что открывшийся сегодня бизнес-форум придаст новый импульс развитию деловых связей», - сказал премьер-министр Армении.

Карен Карапетян выразил уверенность в том, что восстановление прямых рейсов между Ереваном и Прагой может способствовать развитию торгово-экономических отношений и партнерства в сфере туризма.

Говоря о возможностях реализации инвестиционных проектов в Армении, премьер Карапетян призвал чешскую сторону рассмотреть Армению как платформу, подходящую для выхода на рынки государств-членов Евразийского экономического союза и на иранский рынок. Он добавил, что уже ведутся переговоры с некоторыми чешскими компаниями о привлечении их в зону свободной торговли Мегри.

Премьер высоко оценил принятие резолюции Палаты депутатов парламента Чехии 25 апреля 2017 года о признании Геноцида армян, а также сбалансированную позицию Чешской Республики в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с Минской группой ОБСЕ и общими положениями ЕС.

Милан Штех передал Карену Карапетяну теплые приветствия и пожелания премьер-министра своей страны и подчеркнул факт динамичного развития армяно-чешских отношений. Спикер Сената Чешской Республики отметил, что его страна следит за политической ситуацией на Южном Кавказе и попытается поддерживать Армению всеми средствами для реализации реформ в различных сферах и дальнейшего развития.

Милан Штех также выразил удовлетворение уровнем политических отношений между двумя странами, подчеркнув важность полного использования существующего потенциала в торгово-экономической сфере. В этом контексте спикер Сената Чешской Республики оценил возможность выхода на евразийский и иранский рынки как перспективные. В то же время он выразил уверенность, что подписание нового соглашения Армения-ЕС даст положительные результаты.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Милан Штех подчеркнул, что его страна выступает за мирное урегулирование конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества в сферах науки, образования и культуры, реализации совместных программ.