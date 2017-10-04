Чешские парламентарии посетили Цицернакабердский мемориал

Делегация во главе с председателем Сената парламента Чешской Республики Миланом Штехом 4 октября в сопровождении председателя Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта В.Бостанджяна посетила мемориал в Цицернакаберде .

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, гости возложили цветы к Вечному огню и почтили молчанием память Св.Мучеников. Они побывали в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с документами и материалами о преступлении ХХ века.

Председатель Сената Милан Штех внес запись в Памятную книгу.

Отметив многочисленные потери армянского народа в прошлом, он добавил, что на мемориале в Цицернакаберде – история душ многих армян. “Хотел бы, чтобы Армения никогда не видела подобного злодеяния, геноцида, никогда не была угнетенной. Армяне - очень дружелюбный и дружественный народ, достойный независимой и мирной жизни”, - подчеркнул председатель Сената парламента Чешской Республики.