Доходный рост госбюджета РА за 9 месяцев составил 9,4%

Комитет по госдоходам зафиксировал последовательный ежемесячный рост налоговых доходов. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Вардан Арутюнян, представив результаты деятельности за 9 месяцев 2017 г.

“За 9 месяцев 2017 г Комитет по госдоходам обеспечил доходы в сумме 860,5 млрд драмов, включая суммы НДС. Рост по сравнению с прошлым годом составил более 7 млрд драмов или 9,4%. 640.7 млрд драмов обеспечили налоговые органы, а 219,7 млрд драмов – таможенники. Рост по налоговой части составил 39,9 млрд драмов или 6,7%, а по таможенной части – 34 млрд драмов, или 18,3%.”, - передает «Арменпресс» слова В. Арутюняна.

Председатель комитета сообщил, что налоговая прибыль без суммы возврата составила 818,5 млрд драмов, что на 8,8% больше соответствующего периода прошлого года.

Он считает знаменательным то, что обеспечение поступлений произошло за счет повышения налогового администрирования при снижении числа переплат, проверок. Реальные переплаты в бюджет на 1 октября снизились на 7,2 млрд драмов, а обязательства по невыплаченным налогам снизились на 6,5 нлрд драмов.

Начиная с сентября 2016 г снизилось число проверок со стороны налоговых органов. По словам В. Арутюняна, это результат совершенствования автоматической системы выборки налогоплательщиков зоны риска, почему и проверки стали более адресными и результативными.