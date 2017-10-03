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Серж Саргсян направил поздравительное послание в связи с Национальным праздником Германии


Президент РА Серж Саргсян 3 октября направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель в свзяи с Национальным праздником – Днем единства.

Об этом  «Арменпресс» сообщили  в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента Армении.

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