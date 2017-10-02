Сослуживцы и родственники попрощались с Гориком Акопяном

Друзья, родственники и близкие попрощались с советником президента Армении, бывшим руководителем Службы национальной безопасности Гориком Акопяном. Как сообщили Арменпресс, панихида по экс-главе СНБ состоялась в церкви Св. Иоанна в Конде.

В церемонии приняли участие президент Армении Серж Саргсян и первая леди Рита Саргсян, премьер-министр Карен Карапетян, министр обороны Виген Саркисян, министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян, министр Армении международной экономической интеграции и реформ, вице-премьер-министр Ваче Габриелян, начальник полиции Владимир Гаспарян, другие высокопоставленные чиновники и депутаты.

Начальник полиции Владимир Гаспарян сообщил журналистам, что Горик Акопян был прекрасным офицером, у которого он многому научился. «Он был хорошим человеком и хорошим офицером. Мы многому научились у него. Особенно я многому научился у него в последнее время. Его всегда будут помнить как хорошего человека и хорошего офицера», - сказал Владимир Гаспарян.

После тяжелой болезни 30 сентября 2017 года скончался советник президента Республики Армения, бывший директор Службы национальной безопасности при правительстве Республики Армения, генерал-полковник Горик Акопян. Похороны Горика Акопяна состоятся 3 октября.