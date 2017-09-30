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Президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Горика Акопяна


Сегодня президент Серж Саргсян направил телеграмму  соболезнования  по случаю кончины экс-главы СНБ Горика Акопяна.

«Всю свою трудовую деятельность Горик Акопян посвятил безопасности  нашей  страны и нашего народа, проявив на этом поприще высокое качество профессионализма и преданности. Его смерть причиняет мне  двойную боль, ибо я потерял давнего друга. Глубоко соболезную семье и близким Горика Акопяна», - как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, говорится в  телеграмме  президента.

 



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