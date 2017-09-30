Президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Горика Акопяна

Сегодня президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины экс-главы СНБ Горика Акопяна.

«Всю свою трудовую деятельность Горик Акопян посвятил безопасности нашей страны и нашего народа, проявив на этом поприще высокое качество профессионализма и преданности. Его смерть причиняет мне двойную боль, ибо я потерял давнего друга. Глубоко соболезную семье и близким Горика Акопяна», - как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, говорится в телеграмме президента.