Похищенная в 1976 году картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии

Похищенная в России картина Айвазовского "Море" снята с торгов аукционного дома в Швейцарии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина И. К. Айвазовского "Вид на Ревель", написанная в 1845 году. Оригинальное название картины - "Море",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Произведение было похищено из собрания музея-заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году. В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная картина оценочной стоимостью более $1 млн была снята с аукционных торгов", - отметила представитель МВД.

В настоящее время ведется работа по возвращению картины в Россию.





