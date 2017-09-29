Ереванский бестселлер 4/80: в рейтинговой таблице “Зима Родена”

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга ссовременного армянского писателя Давида Самвеляна “Зима Родена”. Она содержит рассказы, эссе, главной темой которых являются конфликты человеческих характеров и натур, поведение и внутренний мир людей, изменение взаимоотношений в течение лет.

На 2-м месте книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.

На 3-м месте “Избранные новеллы” знаменитого французского писателя Ги де Мопассана, куда вошли его лучшие произведения. Мопассан является автором рассказов и новелл о повседневной жизни Франции. Многие его произведения переведены на армянский язык.

На 4-м месте - книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна. Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.

На 5-м месте новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 6-м месте – “Избранные новеллы” Стефана Цвейга, где представлен букет самых интересных, переведенных на армянский язык произведений. Перевели Ара Аракелян и Маргарит Аракелян.

На 7-м месте – некогда постоянный участник нашего проекта - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо, но уже в новом издании - «Антарес». Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира. Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке.

На 8-м месте - научно-фантастический роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Книга переведена на армянский язык председателем Союза писателей Армении, блаженной памяти Левоном Ананяном. В эпиграфе романа говорится, что температура воспламенения бумаги - 451 °F. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

На 9-м месте - нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.