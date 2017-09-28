Президент Армении Серж Саргсян 28 сентября посетил недавно открытый современный центр ортопедии, спортивной травматологии и спинальной хирургии, основанный компанией "Wigmore Clinic", которая ведёт деятельность в Армении ещё с 2015 года. Медицинский центр создан благодаря методическим и финансовым вложениям действующей в Великобритании компании "Wigmore Medical". Центр расположен в центре столицы, в находящемся по адресу ул.Пушкина 56 представляющем историко-культурную ценность здании, которое начиная с 1880 года всегда служило системе здравоохранения Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян совершил экскурсию по недавно открытому медицинскому центру компании "Wigmore Clinic", ознакомился с проделанными работами и условиями, созданными для оказания качественных медицинских услуг, побеседовал с основателями и медицинским персоналом о текущей деятельности учреждения и предстоящих программах.

Президенту сообщили, что оснащённый всем необходимым современным медицинским оборудованием "Wigmore Clinic" приведён в соответствие с международными критериями больничного строительства, в учреждении внедрены инструкции и алгоритмы ведения пациентов.

Общая стоимость основной программы Центра составила 4.3 млн долларов США, из которых 3.8 млн долларов уже инвестировано.

По заверению ответственных должностных лиц, до конца 2017 года намечается приобрести медицинского оборудования и имущества ещё на 500 тыс. долларов для обустройства второй операционной центра.