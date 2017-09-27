Серж Саргсян созвал заседание Совета Безопасности

Президент Республики Армении, председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян 27 сентября созвал заседание Совета, на котором были рассмотрены вопросы реформирования институциональной системы в сфере борьбы с коррупцией и повышения эффективности системы социальной службы, а также обеспечения информационной безопасности и концепции информационной политики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента.

По первому вопросу доложили вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян и министр юстиции Давид Арутюнян. Участникам заседания были представлены мероприятия, осуществленные в антикоррупционной сфере, в том числе пакет проекта законов, разработанных рабочей группой, созданной по решению президента, а также направления новой антикоррупционной стратегии. Совет принял к сведению представленные доклады.

По второму вопросу были выслушаны доклады директора Службы национальной безопасности Г. Кутояна и министра связи и информационных технологий В. Мартиросяна. Выступавшие подчеркнули, что концепция обеспечения национальной информационной безопасности важная составляющая государственной политики, нуждающаяся в тщательной разработке. Директор СНБ отметил, что проект подготовлен рабочей группой наа основе новых критериев. В проекте представлены современное состояние обеспечения национальной безопасности, принципы, цели и способы их достижения, вызовы, вопросы внутригосударственного и международного сотрудничества и т.п. В обозначенных рамках резюмированы основные направления единой информационной политики.

Совет национальной безопасности с учетом результатов обсуждения одобрил проект концепции.