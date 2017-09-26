Шарль Азнавур отпразднует 70-летие своей сценической деятельности концертом в Милане

Французский армянский композитор-песенник Шарль Азнавур 13 ноября даст концерт в Милане, таким образом отмвтив 70-летие своей сценической деятельности. Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет итальянская Spettacolo Musica Sport.

«Певец, артист, дипломат (посол Армении в Швейцарии. - прим. ред), 93-летний артист не перестает удивлять. Своим безукоризненным голосом, благодаря которому его прозвали Шарль Азнавойс (пер. благородный голос), он записал рекордное количество песен, сыграл в девяти десятках фильмов”, - пишет газета.

В 2016 г. Азнавур совершил концертное турне, выступив в Амстердаме, Дубаи, Праге, Антверпене, Осаке, Токио, Барселоне, Марбелья, Трелазе, Монако и Вероне.

24 августа 2017 г. звезда Азнавура стала 2618-ой звездой на «Аллее славы» в Голлливуде, присужденной ему “За живое исполнение”.