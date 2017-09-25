Жители городов Иракского Курдистана празднуют окончание референдума о независимости

Жители городов Иракского Курдистана вышли на улицы, празднуя окончание референдума.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», в центре Эрбиля людно, горожане включают национальную музыку в машинах и танцуют. Машины украшены курдскими флагами, агитационными плакатами и портретами президента автономии Масуда Барзани. В руках многие держат флаги.

Другие машины просто ездят по городу и гудят.

По сообщениям в соцсетях, аналогично свои эмоции выражают и жители Сулеймании — второго по величине города Иракского Курдистана.

Между тем работа избирательных участков была продлена на час, до 19.00. По предварительным данным, в выборах приняло участие больше 80% избирателей.

По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Были открыты 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвуют не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступают через онлайн-голосование от курдов, живущих за пределами Ирака.