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Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы


Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, отметили важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий – как важного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, а также проблематика сотрудничества в формате Россия-Иран-Азербайджан.

Кроме того, президенты условились о дальнейших контактах.

 

 



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