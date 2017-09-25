Александр Искандарян не предполагает серьезных подвижек в урегулировании карабахского конфликта

Руководитель Института Кавказа, политолог Александр Искандарян не предполагает серьезных подвижек в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По его мнению, хотя напряженность на границе спала по сравнению с прошлым годом, нельзя исключать возможности возобновления военных действий.

“Карабахский конфликт не на том этапе, когда можно предполагать какие-либо серьезные изменения. Вы знаете, что Минская группа занимается не решением конфликта, а сдерживанием насилия на границе. Все разговоры о мониторинге, о расследованиях инцидентов направлены именно на сдерживание насилия, а не решение конфликта”, - передает “Арменпресс» слова А. Искандаряна.

Обратившись к процессу переговоров, он отметил, что его нужно сохранять, поскольку так надо. “Просто нужно показывать, что процесс идет”, - подчеркнул он.

23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров ИД Армении и Азербайджана, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ. На встрече обсуждались вопросы, связанные с возможной встречей президентов двух стран. Достигнута договоренность, что сопредседатели посетят регион в октябре текущего года.