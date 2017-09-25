СПИСА за неделю получила 1864 заявления и обращения

Служба принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) за 19-23 сентября получила от физических и юридических лиц 1864 заявления и обращения, а по горячей линии было получено 256 звонков, которым был дан ход.

Как сообщили «Арменпресс» в СПИСА, за тот же срок был дан ход 11 протестам, адресованным главному принудительному исполнителю.

За ту же неделю офис быстрого обслуживания СПИСА принял 1434 посетителя.