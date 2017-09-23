Специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу с визитом посетит Азербайджан, Грузию и Армению

Специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин (Болгария) 24-30 сентября с визитом посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ПА ОБСЕ, Кристиан Вигенин проведет переговоры с должностными лицами правительства, представителями парламента и гражданского общества. Спецпредставитель ПА ОБСЕ, в частности, затронет влияние длительных конфликтов на жизнь людей, проживающих в регионе.

«Очень легко потеряться в статистике нарушений режима перемирия и технических передвижений. Для жителей региона это не абстрактные концепции, а реальное воздействие на их благосостояние. Надеюсь привлечь больше внимания к реальным гуманитарным последствиям затяжных конфликтов», - отметил Кристиан Вигенин.

Вигенин был назначен Специальным представителем в феврале 2016 года председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Кристиан Вигенин является бывшим министром иностранных дел Болгарии и в настоящее время является заместителем главы болгарской делегации ПА ОБСЕ.