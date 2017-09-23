Инвестиции в Котайкской области создадут две тысячи новых рабочих мест

В результате инвестиций в 2017 г в Котайкскую область в 2018 г., здесь будут созданы около двух тысяч новых рабочих мест: Об этом сказал в беседе с «Арменпресс» губернатор области Карапет Галоян. «В нынешнем году в область пришли довольно существенные инвестиции. В конце года мы опубликуем подробные данные, и результаты станут очевидны”, - отметил он.

Он подчеркнул, что инвестиции сделаны в основном в туризм и сельское хозяйство. “Были инвестиции как внутренние, так и внешние. Они сделаны в разные сферы, но для нас важны те, которые будут способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест”, - добавил губернатор.

Кроме инвестиций в экономику, в области в 2017 г. проделана значительная работа по дорожному благоустройству, что будет способствовать увеличению туристического потока. К. Гулоян уверен, что работы, проделанные в 2017 г., на будущий год принесут первые результаты в виде роста экономики и создания новых рабочих мест.