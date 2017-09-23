Время в Ереване: 11:07:36,   23 Сентябрь

Армения и Либерия установили дипломатические отношения


В Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Либерии Марджон Камара 22-го сентября подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе последовавшей за подписанием беседы министры иностранных дел затронули вопрос укрепления взаимодействия в международных структурах.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации