Армения и Либерия установили дипломатические отношения

В Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Либерии Марджон Камара 22-го сентября подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе последовавшей за подписанием беседы министры иностранных дел затронули вопрос укрепления взаимодействия в международных структурах.