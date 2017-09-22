Президент Армении Серж Саргсян 22 сентября в Национальном академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна присутствовал на организованном Всеобщим армянским благотворительным союзом вечере, во время которого была представлена символическая постановка "Наше обещание".

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, вечер был посвящен снятому известным американским оскароносным режиссёром Тери Джорджем фильму "Обещание", рассказывающему о Геноциде армян. Мировая премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года во время международного кинофестиваля в Торонто.

На вечере присутствовали как режиссёр фильма, так и внесшие большой вклад в создание фильма продюсер Эрик Исраелян, известный кинодеятель Майк Медавой. Основой постановки послужили оригинальная музыка и сюжет фильма.