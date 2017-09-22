Глава МИД Арцаха принял прибывших из Турции представителей интеллигенции

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян 22 сентября принял представителей интеллигенции из Турции, прибывших в Степанакерт с ознакомительным визитом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в ходе встречи Карен Мирзоян представил историю и причины возникновения азербайджано-карабахского конфликта, а также усилия, прилагаемые властями Арцаха для достижения прогресса в процессе мирного урегулирования. Он отметил, что в основе национально-освободительного движения Арцаха было заложено стремление народа Арцаха реализовать основные права и свободы человека.

Была подчеркнута важность урегулирования конфликта мирным и демократическим путем.

На встрече присутствовал также член-учредитель Национального совета международной организации «Национальный съезд западных армян», бывший депутат Национального Собрания Республики Армения Арагац Ахоян.