Армения установила дипломатические отношения с Сент-Китс и Невисом

В Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Сент-Китс и Невиса Марк Брэнтли 21-го сентября подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе последовавшей за церемонией подписания беседы министры иностранных дел выразили надежду, что подписание протокола послужит хорошей основой для формирования связей между двумя странами и расширения сотрудничества.