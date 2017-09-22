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Армения установила дипломатические отношения с Сент-Китс и Невисом


В Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Сент-Китс и Невиса Марк Брэнтли 21-го сентября подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе последовавшей за церемонией подписания беседы министры иностранных дел выразили надежду, что подписание протокола послужит хорошей основой для формирования связей между двумя странами и расширения сотрудничества.

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