Правительство Армении планирует реформировать инфраструктуры аэропорта Гюмри

Правительство Армении планирует вложить новые инвестиции в аэропорт «Ширак» в Гюмри, чтобы улучшить инфраструктуру и сделать условия более удобными. Как передает Арменпресс, об этом 22 сентября сообщил начальник Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян.

«В этом году мы уже начали работы в этом направлении. В аэропорту было сделано более 2 миллионов долларов инвестиций», - сказал он.

Он сказал, что в аэропорту строится большая стоянка для машин, а также новое большое пространство для технических требований. «Меняется также система отопления», - сказал Сергей Аветисян.

Он добавил, что на данный момент в аэропорту Гюмри нет технических возможностей для грузовых перевозок, поскольку нет возможности обслуживать грузовые воздушные суда.

«Однако этот вопрос также находится в наших планах. Если будет спрос на грузовые перевозки, мы немедленно подготовим соответствующий план и осуществим его», - сказал он.