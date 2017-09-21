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Джем Оздемир награжден медалью «Мхитар Гош»


За вклад в  мировое  признание  Геноцида армян депутат Бундестага ФРГ  Джем Оздемир награжден медалью «Мхитар Гош».

Об этом   сообщает Арменпресс.



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