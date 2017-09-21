Джем Оздемир награжден медалью «Мхитар Гош»
16:37, 21 Сентябрь, 2017
За вклад в мировое признание Геноцида армян депутат Бундестага ФРГ Джем Оздемир награжден медалью «Мхитар Гош».
Об этом сообщает Арменпресс.
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