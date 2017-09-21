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Армения приобретает столько оружия, сколько необходимо для обеспечения безопасности страны – Мовсес Акопян


Армения приобретает столько оружия, сколько необходимо для обеспечения безопасности нашей  страны.  Так сказал начальник  ГШ ВС РА Мовсес Акопян в беседе с журналистами в ходе  посещения воинского  пантеонаЕраблур. Относительно продажи Россией  оружия Азербайджану онответил, что любое приобретенное Азербайджаном оружие – это угроза Армении и Арцаху.

«Самый большой  вызов безопасности нашей страны в  регионе – это наш враг», - сказал Акопян.  

А о заявлении, приписываемом министру  ИД РА относительно сдачи территорий, не представляющих угрозы для  безопасности Арцаха, он сказал: «В Арцахе создана такая система обороны, что любое нарушение приведет к  серьезной  угрозе   безопасности Арцаха. На вопрос, не будет ли противиться армия  сдаче  территорий, Акопян сказал, что армия будет выполнять приказ политического руководства. «Скажу больше, нам нужны и другие территории для гарантированной  безопасности Арцаха», - сказал начальник  Генштаба.



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