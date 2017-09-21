Армения приобретает столько оружия, сколько необходимо для обеспечения безопасности страны – Мовсес Акопян

Армения приобретает столько оружия, сколько необходимо для обеспечения безопасности нашей страны. Так сказал начальник ГШ ВС РА Мовсес Акопян в беседе с журналистами в ходе посещения воинского пантеонаЕраблур. Относительно продажи Россией оружия Азербайджану онответил, что любое приобретенное Азербайджаном оружие – это угроза Армении и Арцаху.

«Самый большой вызов безопасности нашей страны в регионе – это наш враг», - сказал Акопян.

А о заявлении, приписываемом министру ИД РА относительно сдачи территорий, не представляющих угрозы для безопасности Арцаха, он сказал: «В Арцахе создана такая система обороны, что любое нарушение приведет к серьезной угрозе безопасности Арцаха. На вопрос, не будет ли противиться армия сдаче территорий, Акопян сказал, что армия будет выполнять приказ политического руководства. «Скажу больше, нам нужны и другие территории для гарантированной безопасности Арцаха», - сказал начальник Генштаба.