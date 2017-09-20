Обвинять армян в инцидентах в Ходжалу равносильно тому, как если бы Гитлер обвинил США и СССР в Холокосте: вице-спикер НС Армении

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН в очередной раз отразило нелепую ситуацию, в которой оказался этот деятель. Об этом заявил в беседе с Арменпресс вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, комментируя выступление президента Азербайджана на Генеральной Ассамблее ООН.

Коснувшись заявления Алиева об инцидентах в Ходжалу, Шармазанов выразил убежденность в том, что если бы младший Алиев находился на передовой во время инцидентов в Ходжалу, а не в Турции, собирая капитал или предаваясь различным удовольствиям, вряд ли он сегодня сделал бы такое глупое заявление, не имеющее ничего общего с реальностью.

«Поскольку он отсутствовал и не был свидетелем этих инцидентов, я бы посоветовал ему прочитать воспоминания или интервью журналу «Ведомости» одного из бывших президентов его страны Аяза Муталлибова, где бывший президент Азербайджана четко заявляет, что единственной стороной, ответственной за инциденты в Ходжалu, является «Национальный фронт» Азербайджана. Об этом говорит не армянская сторона, а президент Азербайджана того времени. С такими заявлениями Алиев снова демонстрирует нелепость ситуации, в которой он оказался», - подчеркнул Шармазанов.

Вице-спикер добавил, что обвинение армян в инцидентах в Ходжалу равносильно тому, как если бы Гитлер обвинил США и СССР в Холокосте.