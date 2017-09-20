Премьер-министр Армении принял министра туризма Ливана

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 20 сентября принял министра туризма Ливана Аветиса Китаняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил развитие сотрудничества с дружественным Ливаном не только в сфере туризма, но и в других отраслях экономики.

Карен Карапетян отметил сферы легкой промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий и ювелирных изделий как отрасли с особым потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр также коснулся крупной экономической и инвестиционной конференции, которая состоится осенью следующего года, подчеркнув важность участия представителей деловых кругов Ливана. Он отметил, что правительство Армении готово обсудить любой инвестиционный проект для его успешного осуществления.

Министр туризма Ливана с удовлетворением отметил, что ливанские туристы довольно заинтересованы в Армении, и их цель - удвоить количество туристических поездок. Ливанский министр добавил, что они договорились с министерством экономического развития и инвестиций Армении о реализации ряда целевых проектов, которые будут способствовать партнерству в сфере туризма.

Китанян оценил экономическую конференцию, которая состоится в 2018 году, как хорошую возможность ознакомиться с инвестиционными возможностями Армении и выразил готовность подробно представить инициативы правительства Армении ливанской стороне.