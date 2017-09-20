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Министр сельского хозяйства Армении принял посла Франции в связи с его отъездом


Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян принял посла Франции в Армении Жана-Франсуа Шарпантье в связи с завершением его дипломатичвской миссии в Армении. Об этом  «Арменпресс»  сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

Министр Игнатий Аракелян выразил свою благодарность Жану-Франсуа Шарпантье за его плодотворную деятельность и высоко оценил вклад посла в развитие и укрепление армяно-французских отношений в сфере сельского хозяйства.

Во время встречи стороны обратились к программам, осуществляемым в сельском хозяйстве Армении при содействии франции.

Представив гостю новые программы государственного содействия сельскому хозяйству, И. Аракелян подчеркнул, что для их успешной реализации необходимы консультации опытных специалистов и армянская сторона надеется в этом на помощь Франции. Обе стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества с частным сектором.

Обсуждались также вопросы организации и проведения в ноябре в Армении Конференции по вину, для участия в работе которой прибудут специалисты из Франции.

Отметив, что благодаря сотрудничеству можно достичь новых успехов, посол Жан-Франсуа Шарпантье заверил, что заменивший его на посту посла Франции коллега продолжит успешное сотрудничество и в аграрной сфере.

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