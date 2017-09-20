Международный договор о запрещении ядерного оружия открылся для подписания

Международный договор о запрещении ядерного оружия, в разработке которого не участвовала ни одна из ядерных держав, открылся в среду для подписания. Торжественная церемония, посвященная этому событию, пройдет в штаб-квартире ООН при участии генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и лидеров ряда стран,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили во вторник в отделе по конвенциям Управления по правовым вопросам ООН, подписи под документом в первый же день поставит 51 страна. Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу спустя 90 дней после того, как его подпишут и ратифицируют 50 стран. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.