Серж Саргсян принял участие в приеме у президента США

Президент РА Серж Саргсян вечером 19 сентября принял участие в приеме у президента США Доналда Траампа, организованном в честь руководителей делегаций стран-участниц 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом «Арменпресс» сообщили в управвлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента РА.