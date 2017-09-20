Время в Ереване: 11:07:36,   20 Сентябрь

Серж Саргсян принял участие в приеме у президента США


Президент РА Серж Саргсян вечером 19 сентября принял участие в приеме у президента США Доналда Траампа, организованном в честь руководителей делегаций стран-участниц 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом «Арменпресс» сообщили в управвлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента РА.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации