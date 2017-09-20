Серж Саргсян принял участие в приеме у президента США
Президент РА Серж Саргсян вечером 19 сентября принял участие в приеме у президента США Доналда Траампа, организованном в честь руководителей делегаций стран-участниц 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом «Арменпресс» сообщили в управвлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента РА.
- 10:52 Полиция задержала третьего человека по делу о теракте в лондонском метро
- 10:36 Могерини прокомментировала заявление Трампа в ООН по КНДР
- 10:28 Reuters: число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек
- 10:22 Глава МИД Кубы назвал речь Трампа на Генассамблее ООН агрессивной
- 10:17 Эмир Катара: странам Персидского залива нужен конструктивный диалог с Ираном
- 10:13 СМИ: число детей, погибших при обрушении школы в Мексике, выросло до 30
- 09:57 Лавров и Тиллерсон обсудили освобождение Ракки и Дейр-эз-Зора
- 09:52 Мощное землетрясение в Мексике: больше 140 погибших
- 09:44 Серж Саргсян принял участие в приеме у президента США
- 09:42 Серж Саргсян встретился с Генеральным секретарем ООН
- 09:31 Серж Саргсян встретился с президентом Польши
- 09:04 Европейские индексы - 19-09-17
- 09:03 Американские индексы выросли - 19-09-17
- 09:02 Цены на цветные металлы - 19-09-17
- 09:01 Цены на драгоценные металлы - 19-09-17
- 09:00 Цены на нефть - 19-09-17
- 19.09-22:00 Трамп уверен, что США смогут остановить исламский экстремизм
- 19.09-21:49 Трамп назвал условия снятия санкций с Кубы
- 19.09-21:40 Сергей Лавров и Махмуд Аббас обсудили вопросы достижения справедливого палестино- израильского урегулирования
- 19.09-21:21 Предстоящие на 20 сентября мероприятия
- 19.09-21:07 Арцах достоин международного признания: конгрессмен США
- 19.09-20:20 Президент Республики Арцах встретился с группой конгрессменов США
- 19.09-19:25 Президент НКР провел встречу с делегацией Армянского евангелистского сообщества Америки
- 19.09-19:18 Спикер НС НКР представил европейским журналистам процесс урегулирования нагорно- карабахского конфликта
- 19.09-18:54 Глава МИД Армении добавил два новых требования к предложениям сопредседателей: комментарий Шаварша Кочаряна
- 19.09-18:32 Каро Пайлан награжден золотой медалью ЕГУ
- 19.09-18:05 Рейтинг альянса ХДС/ХСС упал до рекордной отметки, показал опрос
- 19.09-17:57 Предстоящие на 20 сентября мероприятия
- 19.09-17:55 Генсек ООН: мир становится все более опасным и разобщенным
- 19.09-17:41 Самая популярная знаменитость в Instagram стала новым представителем Puma
- 19.09-17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-09-17
- 19.09-17:28 Азиатские индексы - 19-09-17
- 19.09-17:20 Ракетные пуски КНДР наносят многомиллиардные убытки японскому телевидению
- 19.09-16:56 Linkin Park выпустила новый клип в память о Честере Беннингтоне
- 19.09-16:51 Саакашвили рассказал, как долго намерен жить на Украине
16:28, 16.09.2017
Просмотрели 1601 раз Ни один «черный список» не закроет Арцах от международной общественности – Станислав Тарасов
15:37, 16.09.2017
Просмотрели 1555 раз На предстоящей сессии ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов поднимет вопрос об армянофобской политике Азербайджана
11:33, 13.09.2017
Просмотрели 1409 раз В Национальной академии наук Армении состоялась 42-ая научная конференция международной комиссии по истории геологических наук
19:55, 15.09.2017
Просмотрели 1318 раз Лапшин опровергает азербайджанскую ложь о попытке самоубийства: первая после выхода из тюрьмы запись блогера
12:51, 13.09.2017
Просмотрели 1314 раз Квирикашвили назвал Саакашвили печальным прошлым Грузии