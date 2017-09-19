Арцах  достоин международного признания: конгрессмен США

Будучи де-факто независимым государством, Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) достоин международного признания. Как сообщает Арменпресс, об этом после встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном в Ереване сказал журналистам член Палаты представителей Конгресса США Френк Паллоне.

Отметим, что на встрече Саакян вручил медаль "Благодарность" конгрессменам Френку Паллоне, Анне Эшу и Джеки Спиер за значительный вклад в процесс признания независимости Республики Арцах.

«Встречу считаю очень эффективной. Мы благодарны за то, что нам вручили медали. Мы сделаем все, чтобы процесс международного признания Арцаха продвигался. Один из наших коллег был там, мы тоже посетим», - сказал конгрессмен, отметив, что нужно приложить усилия для сохранения мира и стабильности в регионе.

«Для утверждения мира в регионе очень важно, чтобы Арцах был признан армянским», - заключил он.