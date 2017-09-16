Армению посетит беспрецедентная делегация представителей Конгресса США

По инициативе конгрессмена с армянскими корнями Джеки СпирКанчелян в это воскресенье Армению посетит делегация представителей Конгресса США.как передает Арменпресс, об этом сообщает «Голос Америки».

В составе делегации конгрессмен Фрэнк Паллоун, который еще во время Спитакского землетрясения привез в Армению гуманитарный груз, Анна Эшун, у которой армянские корни, Дэйвид Валадао, по инициативе которого недавно Конгресс выделил дополнительные средства на разминирование Арцаха, конгрессмен от штата Гавайи Сенсенбреннер.

«Пожалуй, это самая внушительная делегация конгрессменов в независимую Армению», СпирКанчелян сообщила, что повестка настолько широка, что нескольких дней едва хватит, чтобы успеть все.

«Укрепить нашу дружбу, помочь Армении избавиться от оставшихся проявлений коррупции, создать новые возможности для помощи в развитии демократии».

Для конгрессмена это значимый визит.

«Для тех, у кого армянские корни, весьма важна связь с родиной – видеть ее, дышать, ощущать ее».

Не обойдена вниманием и политическая составляющая визита.

«Хотелось бы, чтобы Армения получала больше помощи, поскольку я воспринимаю ее как страну в регионе, находящейся под агрессивным влиянием России».

Намечено обсудить энергетическую зависимость от России. Которая стремится возродить Советский Союз.

«Надеюсь, Армения не захочет вернуться туда».

Канчелян подчеркивает потенциал Армении в технологической сфере, блестящую работу посла РА в США ГригораОванисяна, направленную на укрепление армяно-американских отношений.

«Мы хотим, чтобы Армении никогда не пришлось беспокоиться относительно угрозы ее суверенитету».

У Армении есть оплот – диаспора. Многие армяне в США желают восстановить связь с родиной, и конгрессмены обсудят и этот вопрос.