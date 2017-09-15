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Петр Свитальский: у Евросоюза есть четкая позиция по вопросу сотрудничества с Арменией


“Государства конкурируют друг с другом в вопросе привлечения инвестиций и только очень активные участие и политика могут привлечь много европейских инвестиций в Армению”.

Как сообщает  «Арменпресс»,  об этом заявил в блиц-интервью с журналистами  глава делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

«Мы призываем правительство Армении к большей активности в деле привлечения иностранного капитала. Правительство К. Карапетяна много сделало для улучшения бизнес-среды. Это относится и к таможенным, и налоговым органам. Я слышу много положительных мнений об этом; это правильное направление, но нужно думать и о других также. Думаю, очень важны мероприятия, направленные на независимость государственно-правовой системы, борьбу с коррупцией”, - сказал П, Свитальский, заверив, что у ЕС есть четкая позиция по  вопросу сотрудничества с Арменией.

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