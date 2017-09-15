Петр Свитальский: у Евросоюза есть четкая позиция по вопросу сотрудничества с Арменией

“Государства конкурируют друг с другом в вопросе привлечения инвестиций и только очень активные участие и политика могут привлечь много европейских инвестиций в Армению”.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил в блиц-интервью с журналистами глава делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

- сказал П, Свитальский, заверив, что у ЕС есть четкая позиция по вопросу сотрудничества с Арменией.