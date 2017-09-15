Петр Свитальский: у Евросоюза есть четкая позиция по вопросу сотрудничества с Арменией
13:06, 15 Сентябрь, 2017
“Государства конкурируют друг с другом в вопросе привлечения инвестиций и только очень активные участие и политика могут привлечь много европейских инвестиций в Армению”.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил в блиц-интервью с журналистами глава делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.«Мы призываем правительство Армении к большей активности в деле привлечения иностранного капитала. Правительство К. Карапетяна много сделало для улучшения бизнес-среды. Это относится и к таможенным, и налоговым органам. Я слышу много положительных мнений об этом; это правильное направление, но нужно думать и о других также. Думаю, очень важны мероприятия, направленные на независимость государственно-правовой системы, борьбу с коррупцией”, - сказал П, Свитальский, заверив, что у ЕС есть четкая позиция по вопросу сотрудничества с Арменией.