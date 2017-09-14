Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-09-17

ЕРЕВАН, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили « Арменпресс » в ЦБ Армении, сегодня, 14 сентября, курс доллара США вырос на 0.11 драмa и составил 478.37 драм. Курс евро сократился на 3.65 драмa и составил 568.97 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 8.30 драм. Курс британского фунта сократился на 3.06 драмa и составил 631.50 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 20.84 драмa и составила 20417.65 драм. Цена серебра выросла на 2.52 драмa и составила 275.45 драм. Цена платины выросла на 18.85 драмa и составила 15103.11 драм.