Глава МИД Армении принял спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству
17:00, 14 Сентябрь, 2017
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14 сентября принял спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям Михаила Швыдкого.Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, собеседники провели обстоятельную беседу вокруг двустороннего культурного и гуманитарного взаимодействия, обсудили подготовительные работы к предстоящим совместным культурным мероприятиям.
Эдвард Налбандян и Михаил Швыдкой обменялись также мнениями по вопросам многостороннего культурного сотрудничества.