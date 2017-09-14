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Глава МИД Армении принял спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14 сентября принял спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям Михаила Швыдкого.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении,  собеседники провели обстоятельную беседу вокруг двустороннего культурного и гуманитарного взаимодействия, обсудили подготовительные работы к предстоящим совместным культурным мероприятиям.
Эдвард Налбандян и Михаил Швыдкой обменялись также мнениями по вопросам многостороннего культурного сотрудничества.

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