Леди Гага больна фибромиалгией

Американская певица Леди Гага сообщила, что у нее хроническая фибромиалгия. Пациенты с фибромиалгией страдают от хронической, как правило симметричной боли во всем теле. Болезнь изучена не до конца, что затрудняет ее лечение.

Певица сообщила об этом в "Твиттере". Там же она сказала, что рассказывает о своей жизни с этой болезнью в своем последнем документальном фильме.

"Я хочу оказать помощь в повышении осведомленности и объединить людей, у которых она есть. Мы все можем поделиться историями о том, что помогает, а от чего становится больно", - написала Леди Гага.

Леди Гага говорила о том, что живет с хронической болью, еще в 2013 году, но лишь сейчас раскрыла причины этой боли,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

31-летняя певица выступила на Торонтском кинофестивале, где показывают ее документальный фильм "Гага: пять футов и два дюйма".

Фильм уже вышел на экраны в США и вскоре будет показан и в других странах.

У людей, страдающих от фибромиалгии, бывает множество симптомов - они часто страдают от плохого сна, ригидности мышц, синдрома повышенной усталости, потери памяти, а также нарушений концентрации внимания.

От фибромиалгии страдают примерно 4% населения. Среди людей с этим диагнозом в семь раз больше женщин, чем мужчин.