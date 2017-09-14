Делегация мэрии Еревана приняла участие в мероприятиях, посвященных 950-летию Минска

По приглашению председателя Минского горисполкома Андрея Шорца делегация, возгавляемая заместителем мэра Еревана Давидом Оганяном, с 8-го по 10-е сентября находилась в столице Респубики Беларусь, с целью участия в празднествах, посвященных 950-летию Минска.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, делегация мэрии Еревана провела ряд встреч с представителями городских властей Минска. Передавая коллегам наилучшие пожелания мэра Еревана Тарона Маргаряна по поводу праздника, Давид Оганян подчеркнул готовность мэрии Еревана углублять сотрудничество с Минском.

Андрей Шорец выразил благодарность за теплые пожелания и принятие приглашения на участие в празднестве. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с двухсторонним сотрудничеством.

Ереванская делегация приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Минск-город герой», а также в ряде других мероприятий.