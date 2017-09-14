Время в Ереване: 11:07:36,   14 Сентябрь

Бако Саакян посети Дворец культуры и молодежи Степанакерта


14 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Дворец культуры и молодежи г. Степанакерта и ознакомился сзавершающим этапом работ по капитальному ремонту большого зала.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении информатики аппарата президента Республики Арцах.
Затем глава государства посетил строительные площадки ряда объектов и дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации