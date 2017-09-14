Бако Саакян посети Дворец культуры и молодежи Степанакерта

14 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Дворец культуры и молодежи г. Степанакерта и ознакомился сзавершающим этапом работ по капитальному ремонту большого зала.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении информатики аппарата президента Республики Арцах.Затем глава государства посетил строительные площадки ряда объектов и дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ.