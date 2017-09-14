Время в Ереване: 11:07:36,   14 Сентябрь

В свободной экономической зоне “Меридиан” будет работать новая ювелирная компания


Принято решение выдать ООО “Ароян” разрешение  на деятельность в свободной экономической зоне “Меридиан”. Министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян отметил, что компания планирует работать в ювелирной сфере и за 8 лет реализовать инвестиций на 11 млн долларов.

«В текущем году планируется открыть 5, а в ближайшие 8 лет – 100 рабочих мест со средней зарплатой в 300 долларов. Компания планирует экспортировать продукцию в РФ, Казахстан, ОАЭ, Катар,  Бахрейн, Кувейт, Оман”, - передает «Арменпресс» слова министра. Ежегодный  экспорт продукции составит в денежном эквиваленте около 2,5 млн долларов.

Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Сочи 2014"

... последнее новостей в сюжете ""Евровидение 2015""
Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации