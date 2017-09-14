В свободной экономической зоне “Меридиан” будет работать новая ювелирная компания
12:18, 14 Сентябрь, 2017
Принято решение выдать ООО “Ароян” разрешение на деятельность в свободной экономической зоне “Меридиан”. Министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян отметил, что компания планирует работать в ювелирной сфере и за 8 лет реализовать инвестиций на 11 млн долларов.«В текущем году планируется открыть 5, а в ближайшие 8 лет – 100 рабочих мест со средней зарплатой в 300 долларов. Компания планирует экспортировать продукцию в РФ, Казахстан, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман”, - передает «Арменпресс» слова министра. Ежегодный экспорт продукции составит в денежном эквиваленте около 2,5 млн долларов.
- На официальном приеме в свою честь президент Франции тепло поприветствовал посла
Армении
Посол Армении во Франции Виген Читечян принял участие в приеме, организованном в честь новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона
- Паралимпиада: армянский лыжник не подал заявку на вторую попытку
Участник Паралимпиады Мгер Аванесян (горные лыжи) не подал заявку на вторую попытку в гигантском слаломе.
- Премьер Армении отметил атмосферу сплоченности на Олимпиаде в Сочи
От имени армянского народа Саркисян поздравил правительство РФ с успешным проведением этого мероприятия, а также с успехом сборной России на соревнованиях.
- Сочи-2014. Сборная России выиграла неофициальный командный зачет Игр в Сочи.
- Украинским спортсменам не позволили надеть траурные ленты на Олимпиаде
Украинская делегация на Олимпийских играх в Сочи, разделяя глубокую скорбь по поводу гибели соотечественников
- Замеченную в селе Агавнадзор змею спасатели перенесли в безопасное место
- Отныне «Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци будет доступна и в латышском
переводе: В Риге прошла презентация
Презентация организована в рамках мероприятий дней культуры Армении в Латвии.
- Россия обеспокоена событиями в Армении, Турции и Казахстане
Политическая ситуация в соседних с РФ странах вызывает обеспокоенность, но безопасность на границах государства обеспечивается на должном уровне
- Правительство Армении установит в Араратской области новые противоградные станции
Правительство Армении выделило 18 млн драмов на установку в Араратской области новых противоградных станций.
- Вопрос заключения договора о поставках оружия из РФ находится в повестке заседания
правительства Армении
ЦБ Армении будет поручено осуществить с ВЭБ РФ все расчеты, перерасчеты и взаиморасчеты по указанному военному кредиту и доложить министрам финансов и обороны Армении.