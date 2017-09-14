В свободной экономической зоне “Меридиан” будет работать новая ювелирная компания

Принято решение выдать ООО “Ароян” разрешение на деятельность в свободной экономической зоне “Меридиан”. Министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян отметил, что компания планирует работать в ювелирной сфере и за 8 лет реализовать инвестиций на 11 млн долларов.

«В текущем году планируется открыть 5, а в ближайшие 8 лет – 100 рабочих мест со средней зарплатой в 300 долларов. Компания планирует экспортировать продукцию в РФ, Казахстан, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман”, - передает «Арменпресс» слова министра. Ежегодный экспорт продукции составит в денежном эквиваленте около 2,5 млн долларов.