Президент Республики Арцах провел политические консультации

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 13 сентября провел политические консультации с группой активистов Арцахского движения, представителями Коммунистической и Республиканской партий, молодежных общественных организаций Арцаха. Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся проводимых в соответствии с новой Конституцией реформ. Глава государства отметил важность наличия действенных каналов для диалога с политическими силами и общественным сектором, назвав это одним из залогов внутриполитической стабильности.