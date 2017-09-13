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Президент Республики Арцах провел политические консультации


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 13 сентября провел политические консультации с группой активистов Арцахского движения, представителями Коммунистической и Республиканской партий, молодежных общественных организаций Арцаха. Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся проводимых в соответствии с новой Конституцией реформ. Глава государства отметил важность наличия действенных каналов для диалога с политическими силами и общественным сектором, назвав это одним из залогов внутриполитической стабильности.



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